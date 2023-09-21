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Нападающий 2DROTS может перейти в «Пари НН»

Нападающий 2DROTS может перейти в «Пари НН»
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Нападающий медийной команды 2DROTS Годфред «Гаучо» Клуцей может стать игроком клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Российской Премьер-Лиге.

«Мы рассматриваем возможность подписать Гаучо. Сейчас активно анализируем, присматриваемся к футболисту. Но решения соответствующего пока не принято. Мы просто следим за ним», — приводит слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».

В данный момент нижегородский клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, имея в своём активе 11 очков после восьми встреч. В 9-м туре РПЛ «Пари НН» примет у себя дома «Оренбург». Матч пройдёт в воскресенье, 24 сентября, и начнётся в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
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