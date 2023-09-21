Нападающий 2DROTS может перейти в «Пари НН»
Поделиться
Нападающий медийной команды 2DROTS Годфред «Гаучо» Клуцей может стать игроком клуба «Пари Нижний Новгород», выступающего в Российской Премьер-Лиге.
«Мы рассматриваем возможность подписать Гаучо. Сейчас активно анализируем, присматриваемся к футболисту. Но решения соответствующего пока не принято. Мы просто следим за ним», — приводит слова генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».
В данный момент нижегородский клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, имея в своём активе 11 очков после восьми встреч. В 9-м туре РПЛ «Пари НН» примет у себя дома «Оренбург». Матч пройдёт в воскресенье, 24 сентября, и начнётся в 14:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
01:21
-
01:18
-
00:55
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:18
-
00:15
-
00:11
-
00:03
- 20 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:09
-
23:06
-
22:58
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
Партнерский контент