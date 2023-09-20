«Арсенал» разгромил ПСВ в 1-м туре группы B Лиги чемпионов

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Завершился матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ. Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Арсенал» разгромил соперника со счётом 4:0.

«Арсенал» вышел вперёд уже на восьмой минуте благодаря голу вингера Букайо Саки. Спустя 12 минут «канониры» увеличили преимущество в счёте. Отличился Леандро Троссард. На 38-й минуте «Арсенал» довёл счёт до разгромного. Голом отметился форвард Габриэл Жезус.

На 70-й минуте подопечные Микеля Артеты забили четвёртый мяч в ворота соперника. Отличился полузащитник Мартин Эдегор. Матч так и завершился — 4:0.

Таким образом, «Арсенал» набрал первые три очка в новом сезоне Лиги чемпионов. Помимо «канониров» и ПСВ, в группе B также выступают «Севилья» и «Ланс».