«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Браги» в Лиге чемпионов

Завершился матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между португальской «Брагой» и итальянским «Наполи». Команды играли на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге, Португалия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Наполи» одолел соперника — 2:1.

«Партенопейцы» открыли счёт под занавес первого тайма — на 45-й минуте отличился защитник Джованни Ди Лоренцо. «Наполи» удавалось удерживать победный результат вплоть до 84-й минуты, пока вингер «Браги» Брума не восстановил равенство на табло. И всё же неаполитанцы вырвали победу: на 88-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник португальской команды Сику Ньякате.

Таким образом, «Наполи» набрал свои первые три очка на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Помимо «Браги» и «партенопейцев», в группе C играют мадридский «Реал» и берлинский «Унион». «Сливочные» минимально одолели немецкую команду благодаря голу хавбека Джуда Беллингема.