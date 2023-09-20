«Реал Сосьедад» — «Интер»: гости сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Сосьедад» и миланским «Интером». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт на 86-й минуте.
Клубы не встречались между собой с 1979 года. На данный момент «Реал Сосьедад» имеет в своём активе шесть очков после пяти игра в чемпионате Испании. Клуб идёт на 11-м месте. «Интер» победил во всех четырёх стартовых турах Серии А и занимает первое место.
Помимо этих двух клубов, в группе D также выступают австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика».
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