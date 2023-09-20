«Интер» вырвал ничью в матче 1-го тура ЛЧ с «Реалом Сосьедад». Захарян на поле не вышел

Сегодня, 20 сентября, состоялся матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между испанским клубом «Реал Сосьедад» и миланским «Интером». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды не выявили победителя — 1:1.
В самом начале встречи, на 4-й минуте, форвард испанского клуба Брайс Мендес вывел свою команду вперёд. На протяжении матча футболисты хозяев несколько раз попадали в каркас ворот, но забить больше не смогли. Во время игры главный арбитр встречи Майкл Оливер дважды обращался к помощи видео ассистентов. В первом случае была отменена красная карточка полузащитника «Интера» Николо Бареллы, а на 80-й минуте был отменён гол французского форварда гостей Маркуса Тюрама. Однако на 87-й минуте капитан миланцев Лаутаро Мартинес сравнял счёт в матче и принёс своей команде одно очко.
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян на поле не появился.
Помимо этих двух клубов, в группе D также выступают австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика».
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