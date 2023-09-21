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Александр Мостовой: Абаскаль слишком нервный, ему надо расслабиться

Александр Мостовой: Абаскаль слишком нервный, ему надо расслабиться
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. По мнению экс-футболиста, наставник московской команды слишком много жалуется в прессе.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал жёлтую карточку. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. В то же время подопечные Абаскаля досрочно вышли из группы Пути РПЛ Фонбет Кубка России, набрав 12 очков из 12 возможных.

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