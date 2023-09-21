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«Зальцбург» обыграл «Бенфику» в гостях в 1-м туре Лиги чемпионов

«Зальцбург» обыграл «Бенфику» в гостях в 1-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Матч прошёл на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Халилом Мелером из Турции. «Зальцбург» одержал победу со счётом 2:0.

На третьей минуте 19-летний нападающий «Зальцбурга» Карим Конате не сумел реализовать 11-метровый удар. На 13-й минуте защитник «Бенфики» Антониу Силва получил прямую красную карточку, и 20-летний Роко Шимич вывел австрийскую команду вперёд, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух забил второй мяч с передачи Шимича.

Помимо этих двух клубов, в группе D выступают «Реал Сосьедад» и миланский «Интер», которые сыграли вничью — 1:1.

Лига чемпионов . Группа D. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Шимич – 15'     0:2 Глоч – 51'    
Удаления: Силва – 13' / нет
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