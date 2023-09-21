«Зальцбург» обыграл «Бенфику» в гостях в 1-м туре Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Матч прошёл на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Халилом Мелером из Турции. «Зальцбург» одержал победу со счётом 2:0.

На третьей минуте 19-летний нападающий «Зальцбурга» Карим Конате не сумел реализовать 11-метровый удар. На 13-й минуте защитник «Бенфики» Антониу Силва получил прямую красную карточку, и 20-летний Роко Шимич вывел австрийскую команду вперёд, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух забил второй мяч с передачи Шимича.

Помимо этих двух клубов, в группе D выступают «Реал Сосьедад» и миланский «Интер», которые сыграли вничью — 1:1.