«Зальцбург» обыграл «Бенфику» в гостях в 1-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Матч прошёл на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Халилом Мелером из Турции. «Зальцбург» одержал победу со счётом 2:0.
На третьей минуте 19-летний нападающий «Зальцбурга» Карим Конате не сумел реализовать 11-метровый удар. На 13-й минуте защитник «Бенфики» Антониу Силва получил прямую красную карточку, и 20-летний Роко Шимич вывел австрийскую команду вперёд, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух забил второй мяч с передачи Шимича.
Помимо этих двух клубов, в группе D выступают «Реал Сосьедад» и миланский «Интер», которые сыграли вничью — 1:1.
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