«Севилья» и «Ланс» не смогли выявить победителя в матче 1-го тура ЛЧ

Вчера, 20 сентября, состоялся матч 1-го тура группы В Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и французским «Лансом». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером из Германии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды не выявили победителя — 1:1.
Хозяева вышли вперёд на девятой минуте встречи. Гол с передачи хорватского полузащитника Ивана Ракитича забил аргентинский форвард «Севильи» Лукас Окампос. Однако уже на 24-й минуте полузащитник гостей Анжело Фюльжини сравнял счёт. Этот гол остался последним в матче.
Стоит отметить, что «Севилья» заработала путёвку в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе в Лиге Европы в прошлом сезоне. В чемпионате Испании в сезоне-2022/2023 команда заняла 12-е место.
Французский «Ланс» занял второе место в Лиге 1 по итогам сезона-2022/2023 и вернулся в главный еврокубок спустя 21 год.
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