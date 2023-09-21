Экс-игрок «Крыльев» Бут: понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили Россию. Нужны переговоры

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
«Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу. Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы – должен быть диалог. Важно остановиться и провести переговоры. Однако не похоже, что это произойдёт в ближайшее время. Мне очень жаль», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявлял, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. Также Митрофанов заявлял, что переход РФС в Африканскую конфедерацию будет сложен по логистическим и экономическим причинам.
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