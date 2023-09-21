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Бут: в ЮАР спрашивают, красивые ли в России девушки, и много ли русские пьют водки

Бут: в ЮАР спрашивают, красивые ли в России девушки, и много ли русские пьют водки
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут рассказал, какие стереотипы о России существуют у него на родине — в ЮАР.

«В ЮАР меня спрашивают, красивые ли в России девушки, и пьют ли местные много водки, ха-ха! Жители Южной Африки вообще не знакомы с многонациональной культурой и жизнью в России. Все интересуются, холодно ли в России, как я выжил в таком климате, и, конечно, спрашивают, разгуливают ли медведи по улицам (улыбается). Я рассказываю всем о том, как девять часов летел во Владивосток, и всё это время находился в одной и той же стране. Многие понятия не имеют, насколько большая у вас страна. Просто огромная! Здесь очень много культур, разных народов. Это невозможно обобщить и описать каким-то одним словом», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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