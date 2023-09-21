«Мы проиграли из-за меня». Вратарь «МЮ» Онана — о матче с «Баварией»

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился эмоциями от матча 1-го тура группы А Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Немецкий клуб одержал победу со счётом 4:3.

«На мне лежит ответственность за поражение. Мы проиграли из-за меня, и я должен вынести урок из этой игры. Я подвёл команду. Мне ещё многое нужно доказать, потому что, если честно, мой старт в «Манчестер Юнайтед» не задался», — приводит слова Онана журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В составе «Баварии» забитыми мячами отметились Лерой Зане, Серж Гнабри, Гарри Кейн и Матис Тель. Среди игроков «Манчестер Юнайтед» Каземиро оформил дубль, и ещё один гол на свой счёт записал Расмус Хойлунн.