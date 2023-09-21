Зане — о матче с «МЮ»: болельщикам, наверное, было весело от такого количества голов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Зане прокомментировал игру в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
«В конце концов, мы рады победе в первом матче Лиги чемпионов в этом сезоне и первым трём очкам. Игра была немного дикой. Нам нужно меньше ошибаться и лучше контролировать игру при счёте 2:0. Болельщикам, наверное, было весело от такого количества голов», — приводит слова Зане Bayern&Germany в своём «твиттере» со ссылкой на DAZN.
В среду, 20 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. «Бавария» одержала победу со счётом 4:3. Зане стал автором первого гола в матче.
- 21 сентября 2023
-
01:21
-
01:18
-
00:55
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:18
-
00:15
-
00:11
-
00:03
- 20 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:09
-
23:06
-
22:58
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06