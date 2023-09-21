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Лига чемпионов, 20 сентября: результаты матчей игрового дня

Лига чемпионов, 20 сентября: результаты матчей игрового дня
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В среду, 20 сентября, прошли восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024 в группах A, B, C и D. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Лига чемпионов, 20 сентября

Группа A

«Галатасарай» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) — 2:2.

«Бавария» (Германия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4:3.

Группа B

«Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды) — 4:0.

«Севилья» (Испания) — «Ланс» (Франция) — 1:1.

Группа C

«Реал» Мадрид (Испания) — «Унион» (Германия) — 1:0.

«Брага» (Португалия) — «Наполи» (Италия) — 1:2.

Группа D

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Интер» (Италия) — 1:1.

«Бенфика» (Португалия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 0:2.

Матчи 2-го тура пройдут 3–4 октября.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который обыграл в финале розыгрыша ЛЧ-2022/2023 миланский «Интер» со счётом 1:0.

Календарь Лиги чемпионов-2023/2024
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