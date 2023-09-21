Индзаги пожаловался на усталость игроков «Интера» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (1:1) назвал плохой игру в исполнении своей команды, хотя и выразил удовлетворение её действиями в последние 20 минут. Испанский клуб забил гол на четвёртой минуте матча, а миланцы сравняли счёт на 87-й.

«Минувшим вечером нам предстояло встретиться с очень сильной командой, о чём мы знали и раньше. Несмотря на плохую игру, мы смогли продержаться благодаря нашему вратарю. Я очень доволен нашими последними 20 минутами и тем, как мы пытались победить после того, как сравняли счёт.

Ребята много играли, и многие из них устали по ходу встречи. Я сделал четыре замены, но у нас утомились все игроки, а не только те четверо, которых заменили. Я должен попытаться задействовать весь состав, а также оценить физическое состояние футболистов и связанные с ним риски», — приводит официальный сайт УЕФА слова Индзаги.