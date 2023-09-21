Кейн: «Бавария» контролировала ситуацию и диктовала темп в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе команды в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (4:3). В этой встрече форвард забил гол и сделал результативную передачу.
«Сумасшедший финиш. Большую часть игры мы контролировали ситуацию и диктовали темп. Мы просто немного потеряли концентрацию в последние пять минут. К счастью, мы удержали лидерство. Это было приятно. Забивать всегда здорово. Всегда есть место для совершенствования. Сегодня отличная ночь. Команда строится. Мы можем наслаждаться этим. «Манчестер Юнайтед» переживает трудный период из-за травм. У них много талантов — вы убедились в этом за последние пять минут. В целом я не слишком беспокоюсь о них, я больше сосредоточен на себе», — приводит слова Кейна BBC.
В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем».
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