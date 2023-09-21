Зоммер: «Интер» может быть доволен набранным очком

Вратарь «Интера» Ян Зоммер после гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (1:1) сказал, что его команде удалось показать характер в этой встрече. Испанский клуб забил гол на 4-й минуте, а миланцы отыграть на 87-й.

«Это была тяжелая игра. У нас был плохой первый тайм, и мы допустили несколько ошибок в игре против соперника, который оказывал на нас большое давление и воспользовался этим. Было трудно, но, в конце концов, мы можем быть очень довольны этим набранным очком.

После первого тайма мы пошли в раздевалку разочарованными, но затем проявили характер. То, что мы никогда не сдаёмся, говорит о многом. У хороших команд может быть плохой матч, но важно, чтобы даже в плохой игре можно было чего-то добиться, и в этот раз нам это удалось», — приводит официальный сайт УЕФА слова Зоммера.