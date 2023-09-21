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Тен Хаг: хорошо, что Онана взял вину на себя за поражение «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг: хорошо, что Онана взял вину на себя за поражение «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об ошибке голкипера клуба Андре Онана во время матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). После матча вратарь взял на себя ответственность за поражение команды.

«Это хорошо, что он взял вину на себя, но речь идёт о команде. Допускаются ошибки, но вы должны прийти в норму как команда. Если один игрок допустит ошибку, это не значит, что всё кончено, всё пропало. Мы должны верить как команда, что всегда сможем прийти в норму. Сегодня вечером мы показали это», — приводит слова тен Хага BBC.

В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем». Обе встречи пройдут 10 октября.

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