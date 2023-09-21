Тен Хаг: хорошо, что Онана взял вину на себя за поражение «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об ошибке голкипера клуба Андре Онана во время матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4). После матча вратарь взял на себя ответственность за поражение команды.
«Это хорошо, что он взял вину на себя, но речь идёт о команде. Допускаются ошибки, но вы должны прийти в норму как команда. Если один игрок допустит ошибку, это не значит, что всё кончено, всё пропало. Мы должны верить как команда, что всегда сможем прийти в норму. Сегодня вечером мы показали это», — приводит слова тен Хага BBC.
В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем». Обе встречи пройдут 10 октября.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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