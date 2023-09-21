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«Зенит» — «Локомотив»: когда пройдёт матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В одном из центральных матчей 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз «Зенит» и «Локомотив» встречались 9 апреля в 22-м туре МИР РПЛ сезона-2022/2023, и тогда петербуржцы победили в гостях со счётом 2:1.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на восьмой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).