Лионель Месси был заменён в первом тайме матча «Интер Майами» с «Торонто»

В эти минуты в Форт-Лодердейле проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Торонто». На момент написания новости проходит 46-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
В этой встрече аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе. Однако, на 37-й минуте встречи футболиста заменили. Вместо него на поле вышел Роберт Тэйлор.
Напомним, Месси не принимал участия в предыдущем матче своей команды в гостях с «Атлантой Юнайтед» (2:5). Главный тренер «цапель» Херардо Мартино объяснил отсутствие аргентинца мышечной усталостью.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
В Месси бросили бутылку после матча «Интер» — «Лос-Анджелес»
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