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Беременная девушка Неймара отреагировала на то, что игрок был замечен с другими женщинами

Беременная девушка Неймара отреагировала на то, что игрок был замечен с другими женщинами
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Бразильский нападающий Неймар был замечен в одном из ночных клубов Испании в окружении двух девушек, сообщает Sportskeeda.

Отмечается, фанаты были разочарованы действиями бразильца, поскольку он находится в отношениях со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди. При этом, его возлюбленная уже отреагировала на эту ситуацию.

«Добрый день, я знаю о том, что произошло, и еще раз разочарована, но на заключительном этапе моей беременности моё внимание и беспокойство направлены на мою дочь, и это всё, о чем я буду думать в данный момент. Благодарю вас всех за послания любви», — написала девушка в своей социальной сети.

Отметим, что у Неймара уже есть один сын от прошлых отношений. Сейчас мальчику 12 лет, в соцсетях периодически появляются фотографии футболиста с ребёнком.

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