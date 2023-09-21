Беременная девушка Неймара отреагировала на то, что игрок был замечен с другими женщинами

Бразильский нападающий Неймар был замечен в одном из ночных клубов Испании в окружении двух девушек, сообщает Sportskeeda.
Отмечается, фанаты были разочарованы действиями бразильца, поскольку он находится в отношениях со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди. При этом, его возлюбленная уже отреагировала на эту ситуацию.
«Добрый день, я знаю о том, что произошло, и еще раз разочарована, но на заключительном этапе моей беременности моё внимание и беспокойство направлены на мою дочь, и это всё, о чем я буду думать в данный момент. Благодарю вас всех за послания любви», — написала девушка в своей социальной сети.
Отметим, что у Неймара уже есть один сын от прошлых отношений. Сейчас мальчику 12 лет, в соцсетях периодически появляются фотографии футболиста с ребёнком.
Неймар попрощался с партнёрами по «ПСЖ»
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