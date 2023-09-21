«Интер Майами» разгромил «Торонто», Месси и Альбу заменили в первом тайме
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Торонто». Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Интер Майами» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дважды) и Бенджамин Кремаски.
Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменён в первом тайме. Также в первом тайме был заменён Жорди Альба.
«Интер Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. «Торонто», в свою очередь, потерпел десятое поражение за последние 11 матчей.
В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити», а «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Матчи пройдут 25 и 24 сентября соответственно.
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