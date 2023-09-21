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«Интер Майами» разгромил «Торонто», Месси и Альбу заменили в первом тайме

«Интер Майами» разгромил «Торонто», Месси и Альбу заменили в первом тайме
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Торонто». Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Интер Майами» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дважды) и Бенджамин Кремаски.

Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменён в первом тайме. Также в первом тайме был заменён Жорди Альба.

«Интер Майами» одержал третью победу за последние четыре матча. «Торонто», в свою очередь, потерпел десятое поражение за последние 11 матчей.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити», а «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Матчи пройдут 25 и 24 сентября соответственно.

США - Major League Soccer . США - MLS
21 сентября 2023, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Торонто
Торонто
1:0 Фариас – 45+3'     2:0 Тэйлор – 54'     3:0 Кремаски – 73'     4:0 Тэйлор – 87'    
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