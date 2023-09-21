L'Equipe: Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ»
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Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси оскорблял полузащитника клуба Витинью во время тренировки, сообщает Footmercato со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, между футболистами не было взаимопонимания. На одной из тренировок в начале 2023 года Месси сказал Витинью: «Ты не только слабый, но и делаешь мне больно».
Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В составе парижан аргентинский нападающий завоевал три трофея – дважды чемпионат Франции и один раз Кубок страны.
В летнее трансферное окно футболист перешёл в «Интер Майами», подписав контрактное соглашение до 2025 года.
В нынешнем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 12 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов.
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