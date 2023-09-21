L'Equipe: Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ»

Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси оскорблял полузащитника клуба Витинью во время тренировки, сообщает Footmercato со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, между футболистами не было взаимопонимания. На одной из тренировок в начале 2023 года Месси сказал Витинью: «Ты не только слабый, но и делаешь мне больно».

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В составе парижан аргентинский нападающий завоевал три трофея – дважды чемпионат Франции и один раз Кубок страны.

В летнее трансферное окно футболист перешёл в «Интер Майами», подписав контрактное соглашение до 2025 года.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 12 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов.

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