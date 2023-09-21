Американская компания готовится инвестировать $ 500 млн в «Челси»

«Челси» близок к достижению соглашения о получении $ 500 млн инвестиций от американской фирмы Ares Management, сообщили источники ESPN. Эта сумма включает средства на строительство нового стадиона или реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

Представители «Челси» ранее встречались с различными потенциальными инвесторами, поскольку они хотят найти деньги для дальнейших проектов развития клуба. Компания Ares Management занимается альтернативными инвестициями. Ключевую роль в сделке с ней должен сыграть бывший директор «Челси» Майк Форде, сейчас занимающий должность советника в Ares.

Полученные деньги, как ожидается, станут частью фонда, средства из которого будут выделены либо на реконструкцию «Стэмфорд Бридж», либо на то, чтобы помочь клубу переехать на новую арену. Также инвестиции должный пойти на улучшение тренировочной базы «Челси» в Кобхэме и на реализацию работы многоклубной модели. Лиссабонский «Спортинг» является главным кандидатом для того, чтобы присоединиться к ней. По мнению новых владельцев лондонской команды, использование такой модели необходимо для будущего роста клуба.

В мае прошлого года контроль над «Челси» получили бизнесмен Тодд Боэли и Clearlake Capital. С тех пор трансферные расходы клуба превысили £ 1 млрд ($ 1.23 млрд). Источники, близкие как к владельцу, так и к клубу, заявили, что у лондонцев нет никаких краткосрочных проблем с денежными потоками или опасений по поводу претензий УЕФА в части соблюдения правил финансового фейр-плей.

Вопрос о возможности реконструкции «Стэмфорд Бридж» пока не решён, хотя «Челси» в июле выкупил за £ 80 млн у сэра Освальда Столла прилегающий к арене особняк с участком размером в 1,2 акра. Если же клуб выберет вариант с переездом, то для его реализации потребуется санкционирование со стороны Chelsea Pitch Owners — независимой некоммерческой компанией, владеющей «Стэмфорд Бридж» и названием «Челси».