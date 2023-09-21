Эрик Гарсия — об уходе из «Барселоны»: одна из причин — возможность получать больше минут

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался об уходе в аренду в «Жирону».

«Одна из причин — возможность получать больше минут. Для меня важно иметь постоянство, а конец прошлого сезона был для меня сложным. Я думаю, что «Жирона» — это лучшая возможность, которая у меня была.

Уход из «Барселоны»? Да, это тяжело. Это был мой третий сезон, и это нелегко, но каждый должен думать о своем деле, а я должен был играть и получать удовольствие. Именно поэтому я принял такое решение», — приводит слова Гарсии MundoDeportivo.

22-летний защитник перешёл в «Жирону» из «Барселоны» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает Гарсию в € 10,00 млн.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл один матч (90 минут) за «Жирону», результативными действиями не отметился.

В «Барселоне» Гарсия с июля 2021 года. За два сезона в клубе футболист провел 70 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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