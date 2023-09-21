«Бавария» продлила контракт с Глодис Перла Виггосдоттир до лета 2026 года

Защитник Глодис Перла Виггосдоттир продлила контракт с женским клубом «Бавария» до лета 2026 года, сообщили на официальном сайте клуба.

28-летняя исландка и новый капитан «Баварии» выступает за мюнхенский клуб с лета 2021 года и является основным игроком команды главного тренера Александра Штрауса.

В прошлом сезоне Виггосдоттира сыграла 14 матчей в женском немецком чемпионате и забила 3 мяча и отдала. В нынешнем сезоне защитник сыграла 1 матч, результативными действиями не отметилась.

По итогу сезона-2022/2023 Виггосдоттир с «Баварией» выиграла чемпионата страны.

Также Виггосдоттир принимала участие на чемпионате Европы – 2022. В составе сборной Исландии футболистка провела все три мачта группового этапа, но отличиться результативными действиями не удалось. Сборная Исландии заняла третье место (3 очка) в группе D с Германией, Бельгией и Италией.