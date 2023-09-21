«Бавария» продлила контракт с Глодис Перла Виггосдоттир до лета 2026 года

Защитник Глодис Перла Виггосдоттир продлила контракт с женским клубом «Бавария» до лета 2026 года, сообщили на официальном сайте клуба.
28-летняя исландка и новый капитан «Баварии» выступает за мюнхенский клуб с лета 2021 года и является основным игроком команды главного тренера Александра Штрауса.
В прошлом сезоне Виггосдоттира сыграла 14 матчей в женском немецком чемпионате и забила 3 мяча и отдала. В нынешнем сезоне защитник сыграла 1 матч, результативными действиями не отметилась.
По итогу сезона-2022/2023 Виггосдоттир с «Баварией» выиграла чемпионата страны.
Также Виггосдоттир принимала участие на чемпионате Европы – 2022. В составе сборной Исландии футболистка провела все три мачта группового этапа, но отличиться результативными действиями не удалось. Сборная Исландии заняла третье место (3 очка) в группе D с Германией, Бельгией и Италией.
- 21 сентября 2023
-
06:19
-
06:04
-
05:49
-
05:42
-
05:27
-
05:00
-
04:59
-
04:54
-
04:40
-
04:17
-
04:00
-
04:00
-
03:50
-
03:39
-
03:37
-
02:41
-
02:22
-
02:21
-
02:03
-
01:59
-
01:47
-
01:21
-
01:18
-
00:55
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:18
-
00:15
-
00:11
-
00:03
- 20 сентября 2023
-
23:55
-
23:55