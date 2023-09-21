Карло Анчелотти: я не злился в перерыве, сказал, что надо играть энергичнее
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Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче против «Униона» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я не сердился в перерыве. Исправил пару деталей, сказал, что надо играть энергичнее, что соперник постепенно будет опускаться ниже и ниже, и это в итоге и произошло. Во втором тайме мы были гораздо более внимательными к мелочам. Очень внимательно играли при их «стандартах», в чем «Унион» действительно хорош», — приводит слова Анчелотти официальная пресс-служба УЕФА.
«Реал» доминировал в игре, имея 75% владения и совершив 32 удара по воротам против четырёх от немецкого клуба. Но забить мадридцам удалось лишь в дополнительное время, благодаря Джуду Беллингему.
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