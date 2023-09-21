Начо: Беллингем был рождён, чтобы играть за этот клуб

Защитник «Реала» Мадрид Начо Фернандес прокомментировал победу своей команды в матче против «Униона» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В такие вечера это волшебный стадион. Мы должны были решать исход матча гораздо раньше. Скажу так: Беллингем был рожден, чтобы играть за этот клуб. Будем надеяться, что он продолжит создавать такие моменты», — приводит слова Начо официальная пресс-служба УЕФА.

«Реал» доминировал в игре, имея 75% владения и совершив 32 удара по воротам против четырёх от немецкого клуба. Но забить мадридцам удалось лишь в дополнительное время, благодаря Джуду Беллингему.

В шести первых матчах за мадридский клуб Беллингему удалось забить шесть раз и отдать одну голевую передачу.