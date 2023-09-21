Бут: в свободные дни в России мы только и делали, что ходили в баню и пили пиво с раками

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэтью Бут рассказал о досуге во время выступлений в России.

«В свободные дни мы только и делали, что ходили в баню, пили пиво, ели раков и креветки. Это традиция, что тут поделать! Всегда поражало, как много пива могли выпить футболисты, а уже на следующий день – выйти играть в футбол. Думаю, это очень опасно для здоровья. Ребята были молоды и просто не понимали, что нельзя делать это на протяжении всей карьеры. Когда становишься старше, организму требуется больше времени на восстановление. Такими выходными игроки сокращают себе карьеру. Если карьера длиннее, ты ведь заработаешь больше денег. Всё элементарно! Это проблема не только российских футболистов: южноафриканских, английских, немецких, да и всех профессиональных игроков. Культура употребления алкоголя очень сильна», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бут играл в России с 2002 по 2009 год. Сначала защитник представлял «Ростов», а после самарские «Крылья Советов».