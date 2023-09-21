Александр Точилин: хотелось, чтобы Мелкадзе стал лидером «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о наличии лидера к команде.
Проще ли мне влиться в команду, чем тренеру со стороны? Мне однозначно, проще, потому что я знаю состояние и возможности каждого футболиста. Нет лидера? Мне бы хотелось, чтобы как раз Мелкадзе и стал лидером. Если он считает, что лидера нет, значит, он должен взять на себя его функции. Нобоа? Каждый игрок должен являться лидером. Кристиан является лидером на поле, но и за полем кто-то должен взять на себя эту роль. Чем больше в команде будет таких людей, тем больше вероятность повторения того результата, который был пару сезонов назад», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».
Точилин возглавил «Сочи» 17 сентября. Ранее специалист уже тренировал южан в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. В последнее время специалист работал помощником в тренерском штабе Дмитрия Хохлова, который был уволен после поражения в чемпионате России от «Спартака» (0:1).
- 21 сентября 2023
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