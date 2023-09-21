Адамов: был интерес от «Краснодара» и «Локо», но «Зенит» отпустил меня только в «Оренбург»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, почему из всех вариантов продолжения карьеры выбрал аренду в «Оренбург». Футболист подтвердил, что им интересовались «Локомотив» и «Краснодар». Напомним, Адамов присоединился к «Оренбургу» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Почему я перешёл в «Оренбург», а не в «Локо», «Краснодара», «Рубин» или «Ахмат»? Изначально я сомневался из-за искусственного поля на «Газовике» (домашний стадион «Оренбурга») и плохой погоды. От «Локомотива» и «Краснодара» действительно был интерес, но «Зенит» готов был отдать меня только в «Оренбург». Плюс команда играет в атакующий, интересный футбол. Взвесив все за и против, с семьёй и агентом пришли к выводу, что аренда в «Оренбург» будет правильным решением», — приводит слова Арсена Адамова Sport24.