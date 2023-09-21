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Новичок «Урала» Малькевич сравнил РПЛ и чемпионат Беларуси

Новичок «Урала» Малькевич сравнил РПЛ и чемпионат Беларуси
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Защитник «Урала» Владислав Малькевич подвёл итоги матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Что знал про РПЛ? Что уровень чемпионата выше, чем белорусская лига. Что здесь будет гораздо сложнее на поле. В целом это и подтвердилось на поле. Было много единоборств, много борьбы. Скорости выше. Мне было непросто. Где лучше играть? В целом я универсал. Мне без разницы, где играть. Защитника или полузащитника. Как приняли в «Урале»? Больше общаюсь с молодёжью. Но в целом коллектив супер. Все ребята приняли отлично. Очень комфортно себя тут чувствую», — приводит слова Малькевича «РБ Спорт».

Основное время матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти клуб из Екатеринбурга победил — 4:2.

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