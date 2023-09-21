Первый легионер РПЛ из ЮАР Бут: я читал «Войну и мир» и «Преступление и наказание»

Первый легионер РПЛ из ЮАР Мэтью Бут рассказал об увлечении российской литературой. Он признался, что через известные произведения местных писателей старался понять русскую культуру и выучить язык.

«Я люблю читать и всегда читал книги. Когда я приезжаю в какую-либо страну, мне важно лучше понимать её культуру, стараться изо всех сил учить язык. Это помогает и в жизни. Уверен, фанаты всегда такое ценят. Российская литература – это мировая классика. Могу похвастаться, что читал «Войну и мир» и «Преступление и наказание». Эти книги несут в себе важный посыл для современного общества», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полное интервью Мэтью Бута читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: