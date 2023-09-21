Канселу: «Манчестер Сити» — лучшая команда мира. Но если «Барса» зовёт, ты должен перейти

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу после перехода в стан сине-гранатовых на правах годичной аренды назвал «Манчестер Сити» лучшей командой мира.
«Манчестер Сити» – лучшая команда мира. Но если «Барселона» приглашает, ты должен перейти», – приводит слова Канселу Sport.es.
Португалец забивает в ворота «Бетиса» в матче 5-го тура Ла Лиги — 2023/2024:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Канселу будет выступать за «Барселону» до конца текущего сезона. Португальский защитник провёл за «блауграну» три матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось, что выкуп Канселу станет обязательным для «Барселоны», если каталонская команда попадёт в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025.
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