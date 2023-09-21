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«Манчестер Юнайтед» пропустил от трёх голов в трёх матчах кряду впервые с 1978 года

«Манчестер Юнайтед» пропустил от трёх голов в трёх матчах кряду впервые с 1978 года
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Английский «Манчестер Юнайтед» впервые за долгие годы пропустил от трёх голов в трёх матчах подряд. Об этом сообщает OptaJoe.

Последний раз с «красными дьяволами» такое случалось в декабре 1978 года, когда командой управлял Дэйв Секстон. Неприятная для манкунианцев серия началась с поражения от «Арсенала» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:3. Следом подопечные Эрика тен Хага уступили «Брайтону» в 5-м туре с тем же счётом, а накануне проиграли «Баварии» (3:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает 13-место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав шесть очков по результатам первых пяти сыгранных матчей сезона-2023/2024.

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