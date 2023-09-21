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Арсен Адамов: побывать в «Зените» — мечта любого россиянина. Я двукратный чемпион РПЛ

Арсен Адамов: побывать в «Зените» — мечта любого россиянина. Я двукратный чемпион РПЛ
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что не жалеет о своём переходе в стан сине-бело-голубых.

«Побывать в «Зените» — мечта любого российского игрока. Люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в лучшей команде, стать чемпионом. Если хочешь играть просто так, можешь всю жизнь провести в средних командах без задач. Играть в «Зените», тренироваться рядом с сильнейшими игроками, становится чемпионом — это дано не каждому. Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России.

Горжусь ли я этим? Конечно! Чечня — небольшая республика. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни», — приводит слова Адамова Sport24.

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