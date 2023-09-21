Мэтью Бут: «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» должны реагировать на гегемонию «Зенита»

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, московские клубы должны как-то реагировать на гегемонию «Зенита». Напомним, ине-бело-голубые стали чемпионами РПЛ в пяти последних сезонах.

«Я бы не сказал, что пять титулов «Зенита» подряд — это плохо. Российский футбол был бы лучше, будь у вас больше соревнований, больше матчей. Не вижу негативного эффекта в том, что одна и та же команда побеждает на протяжении нескольких лет. Но ведь должна быть и реакция «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Если будут сидеть сложа руки и не бросят вызов, это нездоровая тенденция», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.