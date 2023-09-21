Президент «Торпедо» Савин: за улыбки никто никого не выгонял ни в том, ни в этом сезоне

Президент «Торпедо» Ярослав Савин опроверг информацию о том, что главный тренер чёрно‑белых Жозеп Клотет когда‑либо отстранял футболистов команды за улыбки на тренировках после неудачных матчей.

«Безусловно, такой практики нет в нашем клубе. В этом сезоне подобная новость появлялась только в одном телеграм‑канале у человека, который, видимо, почему‑то не очень любит «Торпедо» и часто пишет о нас ложную информацию. Не знаю, что плохого мы ему сделали. За улыбки, конечно, никто никого не выгонял ни в том, ни в этом сезонах.

Если посмотреть любой видеообзор нашей тренировки, видно, что у нас прекрасная атмосфера — все улыбаются, смеются и так далее. То, что команда стала гораздо более дисциплинированной, — факт. Дисциплина имеет отношение и к первой, и ко второй командам, и к молодёжке, и к академии. Дисциплина должна быть, только при ней вырабатывается результат.

Жозеп сам обладает хорошим чувством юмора благодаря тому, что он жил семь лет в Англии. Он полностью погрузился в английский юмор с его спецификой сарказма — «Монт