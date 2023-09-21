Президент «Торпедо» Савин: за улыбки никто никого не выгонял ни в том, ни в этом сезоне

Президент «Торпедо» Ярослав Савин опроверг информацию о том, что главный тренер чёрно‑белых Жозеп Клотет когда‑либо отстранял футболистов команды за улыбки на тренировках после неудачных матчей.

«Безусловно, такой практики нет в нашем клубе. В этом сезоне подобная новость появлялась только в одном телеграм‑канале у человека, который, видимо, почему‑то не очень любит «Торпедо» и часто пишет о нас ложную информацию. Не знаю, что плохого мы ему сделали. За улыбки, конечно, никто никого не выгонял ни в том, ни в этом сезонах.

Если посмотреть любой видеообзор нашей тренировки, видно, что у нас прекрасная атмосфера — все улыбаются, смеются и так далее. То, что команда стала гораздо более дисциплинированной, — факт. Дисциплина имеет отношение и к первой, и ко второй командам, и к молодёжке, и к академии. Дисциплина должна быть, только при ней вырабатывается результат.

Жозеп сам обладает хорошим чувством юмора благодаря тому, что он жил семь лет в Англии. Он полностью погрузился в английский юмор с его спецификой сарказма — «Монти Пайтон» и всё, что в этом направлении есть. Единственное, что требуется от футболистов, — это максимальная концентрация во время выполнения упражнений. У нас нормальный здоровый коллектив со своими «подколами», юмором, иронией и сарказмом.

Обратите внимание и на кейс Юрия Журавлёва. Пеп следил за его выступлениями за «Торпедо‑2». Когда работа Юрия стала устраивать тренера, они встретились, всё обсудили, и футболист вернулся в основной состав. В результате — гол, голевая, две победы. Все довольны. Разве деспот или диктатор смог бы разрешить ситуацию так мудро?

История с наказаниями за улыбки слишком раздута. Дисциплинарные санкции бывают у всех клубов. Плюс, если даже игрок не попадает в заявку, не факт, что это дисциплинарные санкции. Просто в данный момент футболист имеет меньше шансов выйти либо в основном составе, либо на замену, по мнению главного тренера», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

Напомним, в апреле Клотет отстранил Илью Кутепова, Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлёва от тренировочного процесса. 24 августа в СМИ появилась информация о том, что украинский нападающий автозаводцев Руслан Червяков был исключён из заявки на матч с «Черноморцем». В обоих случаях причиной отстранения указывалось хорошее настроение футболистов на тренировках после серий без побед в чемпионате.