Гришин заявил, что Файзуллаев и Тороп были героями матча с «Сочи» в Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о последних результатах армейцев и об их игре в матче Фонбет Кубка России с «Сочи» (1:1, 4:2 — по пенальти).
«Полагаю, что последние ничейные результаты команды в основное время вызваны дополнительной мотивацией и настроем на ЦСКА после успехов в прошлом сезоне. Трансферная кампания прошла достаточно хорошо, хотя понятно, что каждый главный тренер хотел бы видеть в своей обойме 18 сильных игроков. Однако в условиях отсутствия еврокубков это немного дорого. Для борьбы в РПЛ может быть достаточно и 13—14 футболистов.
Давила, как мне кажется, ещё не раскрылся полностью, и с ним придётся подождать, хотя он и отметился голевой передачей в этом матче. Тороп сегодня был одним из лучших. Говоря о его будущем, как мне кажется, он должен сам понимать, что выиграть конкуренцию у Акинфеева будет сложно. Ему стоит стараться учиться рядом с ним и ждать своего шанса. К примеру, мы сегодня видели, как Игорь подходил к Владиславу перед началом серии пенальти и давал ему советы. А в дальнейшем, возможно, стоило бы рассмотреть вариант с арендой, как тот же Помазун», — приводит слова Гришина RT.
- 21 сентября 2023
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