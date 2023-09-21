Титов: Карпин всё сделал правильно, институт сборных нельзя закрывать

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о предыдущих товарищеских играх сборной России под руководством Валерия Карпина.
«Как отнёсся к тому, что Карпин вызвал в сборную 49 игроков? У нас было три матча, два из них – олимпийской сборной. Хотя бы так. Тренерский штаб заранее всё это планировал, и у меня нет сомнений, что это был правильный выбор. Пока нет матчей – нет других вариантов. Я играл с Карпиным, Писаревым, Онопко, Никифоровым и в сборной, и в «Спартаке» – и я уверен, что всё было сделано правильно.
Насколько важны товарищеские матчи в нынешнее время? Очень важны. Институт сборной ни в коем случае нельзя закрывать. Не нужно что-то подвергать сомнению. Я согласен, что 50 лет назад сборная СССР вызывала у людей слёзы. Это была верхняя точка, пик футбольной карьеры. Сейчас всё это упрощается. Надо дать всем попробовать вкус сборной», — приводит слова Титова Metaratings.
- 21 сентября 2023
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