Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
Напомним, в июле текущего года Россия занимала 38-е место, отставая от Чехии и опережая Нигерию. На то время Эквадор был 40-м. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а вот Италия опустилась с восьмого на девятое место в рейтинге.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 сентября 2023 года:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Бельгия
6. Хорватия
7. Нидерланды
8. Португалия
9. Италия
10. Испания
…
38. Эквадор
39. Россия
40. Нигерия
В сентябре национальная команда России провела несколько товарищеских встреч — два матча с олимпийской сборной Египта и одну игру с Катаром. Россияне потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.
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