Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

Напомним, в июле текущего года Россия занимала 38-е место, отставая от Чехии и опережая Нигерию. На то время Эквадор был 40-м. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а вот Италия опустилась с восьмого на девятое место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 сентября 2023 года:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Хорватия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Италия

10. Испания

…

38. Эквадор

39. Россия

40. Нигерия

В сентябре национальная команда России провела несколько товарищеских встреч — два матча с олимпийской сборной Египта и одну игру с Катаром. Россияне потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.