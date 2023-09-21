Бут: в ЮАР говорили, что в ненормальном обществе не должно быть нормального спорта

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут рассказал об изоляции спорта в ЮАР в прошлом веке на фоне нынешнего отстранения России от международных турниров.

«ЮАР 30 лет находилась в изоляции от спорта. Понимаю, что хочется провести параллель с Россией. Но послушайте, апартеид в Южной Африке создал ненормальную ситуацию в обществе. Было правильно запретить все международные виды спорта. Это сложное время. С одной стороны, будучи спортсменом, а не политиком, я могу понять, почему это несправедливо. Почему я должен быть предвзятым из-за политиков? Это не совсем честно, не так ли? Но, с другой стороны, приехав из Южной Африки и зная апартеид, какие предрассудки он породил, я могу понять, почему международный спорт был запрещён. Я не говорю о России, но с точки зрения Южной Африки – это было верным решением. В Южной Африке была очень известная поговорка, что в ненормальном обществе не должно быть нормального спорта. Это очень сложная тема для разговора. В такой ситуации жизнь не должна идти нормальным чередом», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.