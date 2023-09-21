Скоулз: «МЮ» может победить только в Кубке, на другой уровень они пока не вышли

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил текущий уровень игры «красных дьяволов» после поражения в стартовом матче Лиги чемпионов — 2023/2023 от «Баварии» (3:4).
«В каждом проигранном матче этого сезона у «Манчестер Юнайтед» были неплохие отрезки, но этого недостаточно для желаемого результата. На данный момент у команды тен Хага много слабых мест. Пропустив один мяч, нужно сказать: «Вперёд, давайте останемся в игре в ближайшие пять минут». Но они пропускают ещё один гол.
На данный момент, «Манчестер Юнайтед» — только кубковая команда. Они могут завоевать Кубок Англии или Кубок лиги. Пока «красные дьяволы» не вышли на другой уровень. Я думаю, что предсезонная подготовка помешала им выйти на новый уровень. В матче с «Баварией» мы увидели, что уровень «МЮ» на порядок ниже.
Три гола в матче с «Баварией» льстят «Манчестер Юнайтед», но вообще я считаю, что во втором тайме их деклассировали. У игроков в этой команде есть опыт, но они не умеют его эффективно использовать», – приводит слова Скоулза Mirror.
- 21 сентября 2023
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