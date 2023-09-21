Феликс: я не смог адаптироваться к идеям Симеоне и «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Барселону», признался, что не смог принять идеи главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

«Таков футбол. Если что-то идёт не так, нужно менять команду. Я попробовал в «Челси», сейчас я в «Барселоне», потому что в «Атлетико» у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался делать всё возможное. Там у меня тоже были очень хорошие периоды», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за «блауграну» три матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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