Газзаев: руководство ЦСКА должно было весомее поддержать Федотова трансферами

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал последние результаты армейцев после завершившегося матча Фонбет Кубка России с «Сочи» (1:1, 4:2 — по пенальти).
«На мой взгляд, руководство ЦСКА должно было оказать более весомую поддержку своему главному тренеру Владимиру Федотову во время летней трансферной кампании. Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это. К сожалению, мы не увидели откровенно качественных приобретений — и это при том, что команда заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата России и стала обладателем Кубка. «Зенит» и «Спартак» подумали о длине скамейки.
В 2005 году, когда ЦСКА добился победы в Кубке УЕФА, семь позиций в стартовом составе претерпели изменения по сравнению с той командой, которая выиграла национальное первенство в 2003 году. Безусловно, были приобретены интересные молодые футболисты вроде Файзуллаева, но этого крайне мало. Тем более что этим игрокам понадобится ещё некоторое время на адаптацию. Стоило подумать о нескольких усилениях в обороне, средней линии и атаке», — приводит слова Газзаева RT.
- 21 сентября 2023
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