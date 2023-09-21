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Президент «Торпедо» Савин: Геркуса ни в чём не обвиняем. Он сильный футбольный менеджер

Президент «Торпедо» Савин: Геркуса ни в чём не обвиняем. Он сильный футбольный менеджер
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о своём отношении к экс-главе московского клуба Илье Геркусу и заявил, что несправедливо обвинять в проблемах клуба одного человека.

«Илью Леонидовича ни в чём не обвиняем. Геркус — сильный футбольный менеджер. Всё всем в своей карьере доказал — выиграл чемпионат и Кубок, выводил команду как руководитель клуба в Лигу чемпионов.

Однако конструкция, при которой работал Илья Леонидович, видимо, не сработала. Были ли его ошибки? Наверняка. Точно так же, как и сейчас они есть у меня. Может, сейчас их не видно, а завтра станет заметно. К этому спокойно относиться нужно, но обвинять одного человека точно неправильно и несправедливо», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

Геркус пришёл в «Торпедо» в июле 2022 года на должность директора по стратегическому развитию. В августе он занял пост президента клуба, а в марте 2023‑го покинул московский клуб. По итогам прошлого чемпионата России автозаводцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в Первую лигу. На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице первого дивизиона, набрав 17 очков после 10 туров.

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