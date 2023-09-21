Первый легионер РПЛ из ЮАР Бут: одна-две игры в России вызвали подозрения

Первый легионер РПЛ из ЮАР Мэтью Бут допустил, что не все игры с его участием в России были честными.

«Я даже не помню матча «Крыльев» с «Тереком», так как уже покинул команду. Признаюсь, за шесть лет, что я отыграл в России, была одна или две игры, которые заставили меня заподозрить, что такое действительно происходит. Не могу сказать наверняка, но договорные матчи – это проблема во всём мире. Например, в Южной Африке, если вратарь допустит две глупые ошибки, люди обязательно скажут, что он жульничает и работает на букмекерскую контору. Всегда ходят какие-то слухи и разговоры… Вы можете быть уверены только в том случае, если есть реальные доказательства», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.