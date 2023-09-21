Ерохин: все прекрасно понимали, что мы не должны были так начинать игру с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назвал причину, по которой к 14‑й минуте кубковой встречи с «Ахматом» сине‑бело‑голубые проигрывали со счётом 0:2, а также рассказал, за счёт чего удалось переломить ситуацию.

«Начали матч, мягко говоря, неважно, допускали ошибки при выходе из обороны, теряли мячи и за это поплатились. Потом наладили ту игру, в которую планировали играть изначально. Стали появляться моменты. Забили три, могли ещё. Но, к сожалению, не реализовали всё, что создали.

Видимо, футболистам «Зенита» потребовалось какое‑то время, чтобы притереться друг к другу непосредственно в матче. Когда это произошло, игра пошла по‑другому. Хорошо, что команда именно так среагировала на неудачный старт. Все собрались, проявили характер и переломили ход игры.

Повлияло ли как-то моё капитанство на камбэк? Все и так всё прекрасно понимали — не должны мы были так начинать. И, конечно, все друг с другом разговаривали на поле, подбадривали. Надо было выигрывать все подборы, единоборства. В матчах с «Ахматом» в том числе и такие вещи имеют большое влияние. После этого сопернику стало сложнее», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Основное время игры между «Ахматом» и «Зенитом» завершилось со счётом 3:3, грозненцы вели по ходу первого тайма 2:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты петербуржской команды — 4:2.

Сине-бело-голубые набрали восемь очков в четырёх матчах и занимают второе место в группе. «Ахмат» (четыре очка) располагается на третьей строчке.