Защитник «Спартака» Маслов: нет смысла идти в спорт, если уверен в своей никчёмности

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул с «Зенитом».

«Давит ли на футболистов «Спартака» тот факт, что нас считают главным конкурентом «Зенита» на золото чемпионата? Не думаю. Большинство ребят абстрагируется от этих новостей. От этого потока, который начинает наплывать. А люди, которые говорят об этом… Может быть, им виднее, потому что мы занимаемся своим делом. Я стараюсь не обращать внимания на то, что говорят извне.

Есть ли шансы у кого-то из клубов отобрать золото у «Зенита»? Делать прогнозы – абсолютно неблагодарное дело, и мы будем думать только о себе. Думаю, нет особого смысла идти в спорт, если ты заранее расписался в своей никчёмности», – приводит слова Маслова «Известия».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Красно-белые отстают на пять очков от «Краснодара», идущего первым, и на четыре очка от «Зенита», занимающего вторую строчку.