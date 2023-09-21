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Пономарёв: нашим футболистам красная цена — $ 10 тыс.

Пономарёв: нашим футболистам красная цена — $ 10 тыс.
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Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о российских футболистах и вспомнил, как оплачивался труд игроков в советское время.

«Сейчас зарплаты просто сумасшедшие, хотя нашим футболистам красная цена – $ 10 тыс. Всё-таки они тратят своё здоровье, но не больше. В наше время, конечно, армейцы получали прилично. У всех была одинаковая зарплата – 180 рублей в основном составе, 140 в дублирующем. Ещё 120 рублей дополнительно платили за звёздочки. Остальные команды выкручивались: киевляне стояли на должностях в шахтах, «Динамо» приплачивало МВД, «Спартаку» – миллионеры-подпольщики.

Нам все завидовали, что мы официально получаем 300 рублей. Правда, машина в то время стоила пять тысяч. Была ли у меня машина? Да, купил её в Англии, когда мы ездили на чемпионат мира. Тогда adidas заплатил мне около $ 1,5 тыс. за то, чтобы я играл в их форме. И ещё Федерация футбола СССР заплатила $ 500. Я оплатил «Волгу» за $ 1,2 тыс. и получил её в Москве», — приводит слова Пономарёва «РИА Новости».

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