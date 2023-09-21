Экс-легионер «Крыльев» и «Ростова»: удивился, что все в Москве соблюдают ПДД

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Ростова» Мэтью Бут поделился впечатлениями от увиденного в Москве спустя 15 лет после отъезда из России.

«Я действительно давно не был в России – последний раз аж в 2009 году. Знаю, что после чемпионата мира в 2018 году многие большие города сильно изменились. Нечто похожее происходило перед ЧМ-2010 в Южной Африке. В Москве после длительного отсутствия бросилось в глаза, как стремительно город развивался все эти годы: дороги, застройка, стадионы ведущих клубов, – всё на высочайшем уровне. Гуляя по центру города, удивился, что все соблюдают правила дорожного движения (смеётся). Московский трафик я запомнил суматошным и неорганизованным, а сейчас всё в порядке», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.